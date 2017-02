La Guàrdia Civil detecta irregularitats en obres de l'AVE a l'estació de Lleida

En el marc d’un informe que constata el pagament de suborns a directius d’Adif

Una investigació de la Guàrdia Civil ha detectat el pagament de suborns per part d’adjudicatàries d’obres de l’AVE, principalment Corsán-Corviam, a directius de l’ens públic Adif. Segons publica El Periódico, un informe entre· gat a la jutge que investiga la presumpta malversació de fons públics i suborn a les obres de la plataforma de l’AVE del tram Sagrera-Nus de la Trinitat a Barcelona assenyala que les empreses haurien obsequiat diversos càrrecs públics amb luxosos viatges a l’estranger, vehicles de gamma alta, regals diversos i fins i tot pagant-los la gasolina o les multes de trànsit.



Segons el mateix mitjà, l’informe, a més de referir-se al de la Sagrera, fa esment d’irregularitats en altres trams de l’AVE, entre les quals hi ha unes obres a l’estació de Lleida, encara que no precisa si també haurien comportat el pagament de suborns o algun altre tipus d’ac· tuacions irregulars. La informació detalla que el pagament de suborns seria la contrapartida a un presumpte frau per la ge· neració de sobrepreus a partir de mesuraments falsos en les certificacions d’obra i també en la liquidació final. A banda de Corsán-Corviam, les empreses implicades serien Copansa, Sacyr i Acciona.



Corsán-Corviam va executar diverses obres vinculades a l’AVE a Lleida, entre les quals hi ha les dos fases del cobriment de vies entre Corts Catalanes i Comtes d’Urgell, així com trams entre Lleida i Barcelona. Per la seua banda, Copansa va ser la coad· judicatària de la construcció del bypass de l’AVE per l’Horta i de l’accés de la línia d’alta velocitat fins a l’estació.