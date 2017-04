Imputats en un any dinou adolescents de Lleida per maltractar els seus pares

Els casos que acaben als jutjats s’han triplicat en els últims quatre anys

Un total de 19 adolescents de les comarques de Ponent van ser imputats el 2015 per maltractar els seus pares. Una violència que s’ha triplicat en els últims quatre anys, ja que el 2012 la Fiscalia només en va registrar sis. Les víctimes denuncien després d’anys d’agressions i s’adopten mesures com ara l’ingrés en un centre o una ordre d’allunyament. Les agressions de fills a pares és un tipus de violència domèstica moltes vegades silenciat per les mateixes víctimes per por, dolor i vergonya. El temor que el fill acabi a la presó porta els progenitors a aguantar durant anys situacions