Guardians de la neteja

Dos-cents peons, operaris de màquines i conductors d’Ilnet treballen perquè carrers i racons de la ciutat es mantinguin nets || Afirmen que el seu treball “està poc valorat”, però han recuperat carteres, moneders i claus dels contenidors que retornen als seus propietaris

Sovint, l’incivisme d’uns quants fa que la feina dels empleats de la neteja passi desapercebuda. “Passo pel mateix lloc per on ja he escombrat i moltes vegades torna a estar brut. Els lleidatans cuidem poc els nostres carrers”, explica Josep Maria, peó que es coneix al mil·límetre el Centre Històric. “T’hi trobes de tot, des de somiers, preservatius, cadires o fins i tot bosses, que han robat d’una estirada a alguna anciana i després tiren”, diu. En el cas que els peons trobin un residu voluminós, avisen l’encarregat del torn perquè un altre operari amb furgó el passi a recollir.