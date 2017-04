L'Eix tornarà a portar estàtues humanes a causa de l'èxit de l'any passat

L’associació de comerciants de l’Eix Comercial tornarà a organitzar una jornada perquè estàtues humanes vingudes de Barcelona posin al llarg dels vuit carrers que formen aquesta zona comercial. Així ho va indicar Llorenç González, el president, que no va poder concretar la data de la iniciativa, ja que encara estan negociant amb els artistes. No obstant, va assenyalar que serà després de l’estiu, un dissabte del mes de setembre o d’octubre. “L’any passat, van venir nou artistes, les estàtues eren enormes i impactants, i tant compradors com comerciants van quedar encantats. Volem repetir-ho i que en vinguin més, és un reclam i una promoció comercial molt atractiva”, va indicar.

I és que, per un dia, l’Eix es convertirà de nou en una espècie de Rambles de Barcelona, vial característic per congregar moltes estàtues humanes (abans del seu trasllat a la rambla de Santa Mònica). També preveuen completar l’esdeveniment amb un sorteig de vals de compra entre aquells que comparteixin una foto amb els figurants a la pàgina de Facebook de l’Eix.

D’altra banda, els comerços associats tornaran a bolcar-se amb la Fira de Titelles, que se celebrarà del 5 al 7 de maig. De fet, alguns aparadors ja llueixen els titelles construïts per alumnes de centres educatius.