Magraners vol que el consultori mèdic obri tots els laborables

Ara la doctora hi és només els dilluns, dimecres i divendres || Els veïns assenyalen que és un barri molt envellit i que els costa desplaçar-se al CAP de la Bordeta

Els veïns dels Magraners reclamen que el consultori mèdic del barri, inaugurat fa més de sis anys, torni a obrir tots els matins dels feiners. I és que, actualment, la doctora només atén en aquest equipament els dilluns, dimecres i divendres, i la infermera, els mateixos dies i també els dimarts. “Algunes persones necessiten una atenció diària, la majoria de les quals són grans i tenen dificultats de mobilitat, per la qual cosa el consultori els és molt més pràctic que desplaçar-se fins al CAP. Per a la gent jove no és un inconvenient agafar el cotxe o l’autobús, però