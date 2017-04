Sis mil firmes demanen un milió per a la família del professor assassinat

Sol·liciten que l’administració la indemnitzi més per la mort d’Abel Martínez || Ensenyament l’ha rescabalat només considerant que va ser un accident laboral

El Sindicat de Professors de Secundària ja compta amb prop de 6.000 firmes que demanen que la Generalitat indemnitzi la família d’Abel Martínez, el professor lleidatà assassinat per un alumne l’abril del 2015 en un institut de Barcelona, “en els termes que aquesta ha establert”, és a dir, un milió d’euros. El departament d’Ensenyament ha considerat la mort del professor un accident laboral i únicament ha tramitat la indemnització corresponent per aquest concepte.

La Generalitat va emetre a mitjans de març un informe en el qual rebutjava la reclamació de la família al considerar que l’institut Joan Fuster va complir les mesures de seguretat i que l’atac no va poder evitar-se. La comissió jurídica assessora de la Generalitat va descartar que Ensenyament pagués el milió d’euros sol·licitat pels pares i el germà del professor, que ja han portat el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (vegeu el desglossament).



La via penal es va arxivar perquè l’alumne que el va matar, al tenir 13 anys, era inimputable

Segons l’informe de la comissió, no va haver-hi negligència en l’actuació de l’administració, com sosté la família, ja que l’alumne no presentava signes d’agressivitat més enllà d’un comportament passiu i de baix rendiment acadèmic.

Així mateix, va assenyalar que el centre va registrar degudament el retard del menor aquell dia. La comissió va concloure que la mort tampoc pot atribuir-se a una actuació durant l’exercici de la seua professió, ja que la mort va ser per “una reacció violenta, sobtada i imprevisible” d’un alumne que va trobar al passadís, al sortir d’una aula.



El TSJC requereix a la Generalitat l’informe del cas



El cas ha passat de la via administrativa a la judicial després que els pares i el germà d’Abel, representats per l’advocat José Antonio Calles, presentessin el mes de març passat una predemanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè sigui aquest qui decideixi si el Consorci d’Educació de Barcelona (format per Ensenyament i l’ajuntament de Barcelona) ha d’abonar el milió d’euros que demana la família com a indemnització al considerar que el centre era responsable de l’alumne i que van fallar les mesures de control. El TSJC, en l’àmbit contenciós administratiu, ja ha requerit la Generalitat perquè aporti tot l’expedient del cas per analitzar-lo.