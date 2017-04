Crema en un espectacular foc als Alamús material d'una firma de reciclatge

Ciutadans van alertar els empleats, que van poder ‘salvar’ la maquinària de les flames

Espectacular incendi, el que es va registrar ahir en una empresa de reciclatge dels Alamús, que va causar una columna de fum que podia apreciar-se des de diversos quilòmetres de distància. L’incendi va començar a les vuit del vespre quan, per causes que es desconeixen i que s’investiguen, va prendre una muntanya d’escombraries a la planta Vilella, situada a la carretera Ll-11. Fins al lloc es van desplaçar sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com patrulles dels Mossos, que hi van treballar durant hores. Al tancament d’aquesta edició, els serveis d’emergències no havien comptabilitzat l’extensió i l’abast de l’incendi. Un dels treballadors de la planta va explicar a aquest diari que una coneguda l’havia alertat després de veure una immensa columna de fum sortir de les instal·lacions, per la qual cosa, juntament amb altres empleats, es van dirigir a la planta per veure què passava. A l’arribar, van comprovar que s’havia iniciat un virulent incendi, amb intenses flames, i van saltar la tanca de seguretat de l’empresa per treure molt de pressa la maquinària que hi havia a la zona afectada i evitar danys econòmics més abundants. Van ser diverses les persones que circulaven per la carretera les que, al veure les flames, es van parar al lloc per presenciar les tasques d’extinció. També es va activar una unitat del SEM, encara que ningú va resultar afectat ni desallotjat. No és la primera vegada que un incendi afecta aquesta empresa. El 2015 en va registrar dos, en els quals van cremar 5.000 metres quadrats de cartró, plàstic i paper.