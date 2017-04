Els centres reforcen l'antiassetjament i donen protagonisme a l'alumnat

Augmenten els instituts en els quals els de tercer d’ESO són tutors dels de primer

Els centres educatius estan reforçant els seus mecanismes per atallar l’assetjament escolar i cada vegada donen més protagonisme als alumnes per evitar situacions de risc. En aquest sentit, cada cop són més els centres que impulsen les tutories entre alumnes grans i alumnes més joves per evitar que aquestes situacions quedin silenciades. Els centres educatius de Lleida estan reforçant els seus mecanismes per lluitar contra l’assetjament escolar (i el ciberassetjament) i donen cada vegada més protagonisme als mateixos alumnes a l’hora de solucionar els conflictes en una fase inicial. Aquest curs, almenys tres alumnes han canviat de centre després de denunciar