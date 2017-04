Vandalisme al Canyeret

L.G. Actualitzada 17/04/2017 a les 09:26

Desconeguts rebenten la porta d’un dels ascensors que puja fins a la seu Vella || Va ser destrossada a puntades de peu

© Vandalisme al Canyeret Itmar Fabregat

Un dels ascensors d’accés al turó de la Seu Vella des de la ronda del Canyeret es trobava ahir inutilitzat a causa del vandalisme. Els vianants que aprofitaven per pujar al monument històric es van trobar que un dels elevadors estava fora de servei després que desconeguts en rebentessin la porta a puntades de peu. Les marques eren ben visibles a la porta de l’ascensor, que va ser precintat per agents de la Guàrdia Urbana que van col·locar uns cons a l’espera de l’arribada dels responsables de manteniment.



Aquesta no és la primera vegada que els ascensors del Canyeret són víctimes del vandalisme, una problemàtica que afecta tant els ciutadans que volen accedir a la seu judicial com els que volen pujar a la Seu Vella.

Comentaris #1 Miquel Llovera

17/04/17 18:51