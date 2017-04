Baixa de 100.000 a 10.000 € la multa màxima als bars per 'tolerar' el consum de drogues

La llei d’acompanyament dels pressupostos canvia la infracció de falta molt greu a greu || Hostaleria elogia la modificació i argumenta que les sancions eren “injustes i desproporcionades”

Els titulars d’establiments hotelers ja no s’enfrontaran a multes de fins a 100.000 euros per tolerar el consum de drogues a l’interior dels seus locals. La llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat modifica l’article de la llei d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives que tipificava com a falta molt greu aquesta situació i la rebaixa a greu, sancionada amb un màxim de 10.000 euros. Així mateix, determina que per ser considerada molt greu els titulars de l’establiment han de tolerar “de manera evident” el consum. En concret, fins ara, la llei qualificava de falta molt greu “tolerar, els titulars o