El Govern reformarà la selectivitat per fer-la més pràctica que memorística

Avaluarà les competències dels alumnes, tot i que no s’aplicarà encara a la propera convocatòria

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Deixar de banda els continguts memorístics per avaluar les competències dels alumnes. Aquesta és la línia amb què treballa la Generalitat per a futures edicions de la selectivitat, no per a la del juny vinent, segons el secretari d’Universitats, Arcadi Navarro. Va afirmar que l’èxit de la prova pilot que han fet d’aquest sistema en els exàmens de Ciències Biològiques dels últims anys avala que podria estendre’s a altres àrees de coneixement. “El més natural”, va assenyalar Navarro, és que aquest canvi es vagi implantant “àrea per àrea”, i va matisar que el “ritme d’aplicació” el decidiran els tècnics i