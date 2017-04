Els alumnes podran obtenir el títol d'ESO fins amb dos suspensos

EFE Actualitzada 18/04/2017 a les 18:40

Sempre que no siguin simultàniament Llengua Catalana, Castellana i Matemàtiques

© Una aula buida. EFE

Els alumnes d’ESO podran obtenir el títol d’aquesta etapa amb un màxim de dos matèries suspensas sempre que no siguin simultàniament Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques, segons un projecte ministerial de reial decret. El text precisa que, a aquests efectes, les llengües cooficials tindran la mateixa consideració que la castellana en les comunitats corresponents.



Això serà així mentre es duguin a terme les negociacions per al Pacte d’Estat social i polític per l’Educació, segons han recordat aquest dimarts a Efe fonts del Ministeri d’Educació.



Aquesta regulació s’establirà arran del reial decret llei de desembre passat que va deixar sense efectes transitòriament les avaluacions finals d’ESO i Batxillerat previstes en la Lomce per aconseguir els títols d’aquestes etapes.

Han reiterat les fonts que aquestes proves seran, de moment, de caràcter mostral.



El projecte de decret sobre l’obtenció dels títols de secundària, ja debatut pel Ministeri amb les comunitats, precisa que haurà de constar la qualificació final d’ESO com a mitjana de les notes numèriques obtingudes en cada una de les assignatures cursades, expressades en una escala d’1 a 10 amb dos decimals. En cas que l’alumne no hagi cursat l’ESO totalment en el sistema educatiu espanyol, per a la qualificació final es tindran en compte únicament les notes obtingudes en aquest.



Com al títol de Batxillerat, serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries de l’etapa, com a fins ara.