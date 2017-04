L'Exèrcit tindrà estand a la fira F&T de Lleida

18/04/2017

El saló dedicat a la Formació Professional se celebra del 20 al 22 d’abril amb 21 expositors i una cinquantena d’activitats

© Presentació de la Fira de Formació Professional de Lleida. Itmar Fabregat

L'Exèrcit serà present a l'11a edició de la Fira Formació i Treball F&T de Lleida, de la mateixa manera que en les deu anteriors edicions, malgrat la carta enviada per la direcció general de Joventut a Fira de Lleida demanant la no participació de la institució militar a la fira i el rebuig expressat per la plataforma Desmilitaritzem l'Educació i la Crida per Lleida-CUP.



Durant la presentació aquest dimarts de la Fira F&T, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha defensat que l'Exèrcit "té tot el dret" a tenir presència un any més al saló i ha destacat que cada any entre 300 i 400 joves lleidatans sol·liciten informació per accedir a la carrera militar.



L’11a edició de la Fira de Formació i Treball “F&T”, que se celebrarà del 20 al 22 d’abril al pavelló 4 de Fira de Lleida, comptarà amb la participació de 21 empreses i entitats i tindrà 25 famílies de formació o disciplines representades.



El saló ocuparà una superfície bruta d’exposició de 4.000 metres quadrats i acollirà més de 50 activitats professionals, entre conferències, tallers, demostracions i altres iniciatives relacionades amb la formació, que es desenvoluparan en la sala de conferències del pavelló 3, la zona d’exposició i també a l’exterior del pavelló.



Entre les activitats, s’ha de destacar la 4a Jornada/Concurs d’habilitats i aplicació de vinils autoadhesius als vehicles de Catalunya, organitzada per l’INS Caparrella i la 1a que se celebra a Lleida, i els tallers pràctics i dinàmics a l’estand de l’Institut Municipal d’Ocupació de Lleida sobre temes com la seguretat en dispositius mòbils, l’ús de l’Smartphone en la recerca de feina, les noves tendències en la recerca de feina, la robòtica, els nous perfils professionals o l’entrevista de feina.



També destaquen les activitats i les demostracions als estands de les famílies i les entitats participants, amb la presència de professors i alumnes. En aquest sentit, els visitants podran gaudir de demostracions de visió artificial, elaboració de pastisseria i rebosteria, tallers de decoració amb fruites, cocteleria sense alcohol, malabars de baristes, exhibició del funcionament d’una impressora 3D de disseny conceptual de personatges, animació i testing de videojocs 3D, simulador de maquinària de moviment de terres, entre d’altres. A l’estand de GlobaLleida es podrà gaudir d’un taller pràctic per fer la imatge a les xarxes socials, d’un text de l’emprenedoria i un altre de talent.



El saló de Formació i Treball “F&T” és organitzat per l’ajuntament, Fira de Lleida i la Generalitat de Catalunya, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i GlobaLleida