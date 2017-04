Condemna per exigir 12.000 euros de més en impostos

El TSJC dóna la raó a un lleidatà que va demandar la Generalitat || Diu que l’administració va fer un peritatge irregular

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a un lleidatà que ha eximit de pagar 12.000 euros en impostos per una transmissió patrimonial. El denunciant, representat per l’advocat Xavier Merino, va comprar un local comercial a la capital del Segrià per prop de 147.000 euros i en va abonar 8.000 més en concepte d’Impost sobre Transmissions. Malgrat tot, la Generalitat li va requerir que pagués 12.000 euros més en impostos al considerar que el valor de l’immoble era de 290.000 euros, és a dir, pràcticament el doble de l’import que havia pagat per adquirir-lo.El demandant