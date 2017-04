El Govern obre la convocatòria d'ajuts per a lloguers de fins a 400 euros a Lleida

Actualitzada 19/04/2017 a les 16:36

L’import màxim de les subvencions que podran rebre els sol·licitants és del 40% de la mensualitat

© Un pis de lloguer a Lleida. Segre

El Govern, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge, ha obert la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per aquest 2017. S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la renda familiar. L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar a un màxim de 200 euros mensuals, o sigui 2.400 euros anuals.



Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona no pot superar els 600 euros; en el cas de Tarragona i Girona és de 450 euros; a Lleida s’ha establert un màxim de 400 euros i a les Terres de l’Ebre el topall és l’import de 350 euros mensuals.



El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. Així, el límit màxim d’ingressos és de 0,94 vegades l’IRSC en el cas d’una persona adulta, i s’hi afegeix 0,46 vegades l’IRSC per cada persona addicional de 14 anys o més i 0,28 vegades l’IRSC per cada persona addicional menor de 14 anys.



Per a aquesta convocatòria, es preveu un pressupost inicial de 20 milions d’euros, ampliables. L’any 2016, la Generalitat va atorgar més de 94 milions d’euros en ajuts ordinaris al lloguer, que van arribar a més de 50.300 famílies d’arreu del territori català.