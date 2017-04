La PAH entra a dos oficines bancàries i les empapera

Una vintena de membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) van irrompre aquest dimarts a dos oficines del Banc Popular de Lleida, primer a la de carrer Riquer i després a la d’avinguda de les Garrigues, per demanar la condonació total del deute hipotecari per a una família amb tres fills menors. El 2009, Banc Pastor (absorbit pel Popular) els va denunciar per impagament de la hipoteca, però “els continuen embargant la nòmina per pal·liar el deute i es neguen a perdonar-l’hi”, va explicar un portaveu de la PAH. De fet, el dia 8 de març ja “van okupar” durant tot el dia una oficina d’aquesta mateixa entitat per exigir la remissió del deute. A les 14.00 hores, van abandonar de forma voluntària la segona sucursal, després d’entrar a les dos, entorpir l’atenció als clients i empaperar-les. Els Mossos van identificar tots els activistes.