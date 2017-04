Recta final de les excavacions arqueològiques al Call Jueu de Lleida

Els tècnics treballen ara en la reconstrucció de la casa que va ser incendiada pels cristians el 13 d’agost de 1391

on s’han trobat restes dels murs, dels paviments, de la terrassa, així com evidències que pot existir algun sistema hidràulic per dotar l’habitatge d’aigua.En aquesta casa benestant del segle XIV van sortir a la llum diferents vestigis i troballes que constitueixen un jaciment arqueològic amb peces úniques a la península Els membres del Consell Municipal de Patrimoni, encapçalat pel tinent d’alcalde i regidor del Centre Històric, Fèlix Larrosa, han visitat aquest dimecres l’estat dels treballs arqueològics a l’antiga cuirassa jueva de la ciutat “que aportaran valor històric i patrimonial i, alhora, teixiran i connectaran el conjunt del barri”.Larrosa ha explicat que, “un endarreriment que val la pena ja que durant la realització de les excavacions han sortit restes arqueològiques importants”. Es calcula que els treballs arqueològics finalitzaran en un parell de mesos i llavors serà el moment de continuar amb l’obra civil del projecte de recuperació de l’antic Call Jueu, que ocupa una superfície de 5.000 metres quadrats.Segons la Paeria, la possibilitat de reconstruir aquesta casa del segle XIV aportarà més valor històric i patrimonial al conjunt de la ciutat, ja que els treballs que s’estan duent a terme permetran conèixer què va passar el 13 d’agost de 1391 i, alhora, documentar amb més profunditat aquella època. A més, durant els treballs arqueològics dels darrers mesos també es van trobar restes de la fonamentació de l’edifici de l’antic seminari, que daten del segle XVIII, i, també, restes del sistema de clavegueram del Call Jueu, del segle XIV, així com les peces úniques que es van trobar en aquest habitatge del segle XIV., que es va trobar dins de l’immoble, servia per emmagatzemar aigua i estava recolzada sobre un suport en forma de peanya; també una espasa, vaixella de ceràmica i canelobres, entre altres peces.De l’aixovar de la casa també s’han trobat moltes altres peces com ara un brancal de porta amb tres creus de David, calders de coure, peces ceràmiques que formaven la vaixella i armes de defensa com és el cas d’una espasa, una destral i el que podria ser una arma de mà. Tot aquest conjunt de peces, així com d’altres localitzades durant els treballs i excavacions arqueològiques que s’han anat desenvolupant per part del servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida al Call Jueu, estan essent restaurades pel Laboratori d’Arqueologia de la UdL.