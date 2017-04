Acusat a Lleida de quedar-se una bicicleta robada que va pertànyer a Indurain

Actualitzada 20/04/2017 a les 18:44

Assegura que desconeixia la seua procedència il·lícita

© Els fets seran jutjats a l'Audiència de Lleida. Segre

El jutjat de Lleida ha acollit aquest dijous el judici a un home acusat d’haver-se quedat una bicicleta sabent que era robada. El propietari a qui li va ser sostreta l’havia comprat de segona mà a Andorra per 3.000 euros perquè havia estat usada per Miguel Indurain per entrenar.



El propietari va denunciar el robatori d'aquesta i una altra bicicleta d'un aparcament de l'avinguda Blondel de Lleida, el 16 de gener de 2016 i al març va trucar als Mossos d'Esquadra per alertar-los que acabava de veure un home amb la seva bicicleta de carreres al carrer Unió de Lleida.



En ser detingut pels Mossos, l'acusat va explicar que la bicicleta no era seva i que no sabia que era robada. Va dir que un client del negoci on treballava li va demanar que li guardés durant un mes perquè havia d'anar al Marroc.



La fiscalia, que inicialment l'acusava d'un delicte de furt, ha canviat les seves conclusions per un delicte de receptació pel qual demana que se li imposin sis mesos de presó i que indemnitzi el propietari de la bicicleta amb 194,92 euros, l'import dels danys que tenia la bici quan aquesta va ser localitzada.