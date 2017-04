Les dos discoteques asseguren que iniciaran la temporada el mes que ve, malgrat que no tenen homologats encara els plans de seguretat || Paeria i Generalitat no aclareixen qui ho ha de fer

Les discoteques Biloba, ubicada al polígon NeoParc, i The Hill, a Gardeny, tenen la intenció d’iniciar la temporada durant el mes de maig, malgrat que encara no tenen homologat el pla de seguretat, segons van confirmar responsables de les dos. Consideren que poden obrir igualment perquè ja el van presentar i esperen que l’administració els doni el vistiplau. Quina administració? Encara s’ha de veure, perquè Paeria i Generalitat discrepen. L’ajuntament considera que competeix a l’administració autonòmica, mentre que aquesta afirma no tenir cap comunicació que així ho determini. De fet, fonts d’Interior van indicar aquest dimecres que si les discoteques