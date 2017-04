Cues en l'inici del període de sol·licituds d'ajuts per al lloguer

REDACCIÓ Actualitzada 20/04/2017 a les 18:49

Un total de 1.437 famílies residents a la capital del Segrià van demanar la subvenció l’any passat

Aquest dijous ha començat el període de sol·licituds d’ajuts al lloguer i a Lleida ho ha fet amb cues a l’oficina de l’Empresa Municipal d’Urbanisme. Durant dos mesos, l’EMU tramita la documentació de les famílies demandants i després la Generalitat aprova els expedients. Enguany, la partida destinada és de 20 milions per a tot Catalunya i si continua la tendència dels darrers any , a Lleida un percentatge molt baix quedarà fora de la convocatòria. L’any passat 1.437 famílies residents a la ciutat van demanar l’ajut i d’aquests expedients , 354 van ser rebutjats.



Un altra de les opcions que podria deixar fora sol·licituds és que el pressupost destinat no cobreixi tota la demanda. En aquest cas, i davant un empat, el criteri és l’ordre de la presentació correcta de la documentació.



Els requisits són un contracte vigent de lloguer a Lleida, que no superi els 400 euros, que no sigui entre familiars i disposar de l’acreditació de pagament del banc. La subvenció no superarà en cap cas el 40% del preu del lloguer.