El Govern decideix ara indemnitzar la família d'Abel Martínez

El professor lleidatà mort a mans d’un alumne en un institut de Barcelona || Rectifica després de considerar inicialment la seua mort tan sols com un accident laboral

La Generalitat acordarà en els propers dies indemnitzar la família d’Abel Martínez, el professor lleidatà mort en mans d’un alumne en un institut de Barcelona fa just dos anys, el 20 d’abril del 2015. Així ho van confirmar aquest dimecres a aquest diari fonts del departament d’Ensenyament, que tanmateix no van concretar l’import de la indemnització. Fins ara, el Govern només havia considerat la mort del docent com un accident laboral i únicament havia tramitat la indemnització corresponent per aquest concepte, al dictaminar que no hi va haver cap negligència ni responsabilitat de l’institut Joan Fuster. El Sindicat de Professors de