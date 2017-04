La fira de la FP arrenca amb una protesta contra la presència de l'Exèrcit

La plataforma Desmilitaritzem l’Educació recorre el recinte amb una pancarta amb el lema "Els armis no eduquin, els armis matin" i 'precinta' l’estand de les Forces Armades, protegit pels Mossos

L’onzena edició de la fira Formació i Treball F&T ha arrencat aquest matí amb una protesta de la plataforma Desmilitaritzem l’Educació contra la presència de l’Exèrcit en el certamen. Després de la inauguració oficial, a càrrec del president del Consell Català de FP, Jordi Ficapal, una trentena d’integrants de la plataforma han recorregut el recinte rere una pancarta amb el lema "Les armes no eduquin, les armes matin" i abillats amb màscares simbolitzant la "desinfecció de la fira del virus de l’Exèrcit". També han precintat l’estand de les Forces Armades, que estava protegit per Mossos d’Esquadra. La protesta ha transcorregut sense incidents i el portaveu del col·lectiu, Jaume Añé, ha reclamat que sigui "l’última vegada que l’Exèrcit tingui un espai a la fira, perquè la seua presència legitima i publicita davant dels alumnes l’ús de la força quan se’ls ha d’educar en la cultura de la pau."

L’alcalde, Àngel Ros, ha defensat de nou la presència dels militars a la fira, igual que la subdelegada del Govern, Inma Manso, i el subdelegat de Defensa, el coronel Rafael Jiménez. Per la seua part, el president del Consell Català de la FP ha afirmat que "per a nosaltres no és una opció realment interessant, al costat de totes les altres opcions interessants que tenim per oferir", però ha afegit que és responsabilitat dels organitzadors (Fira de Lleida) vetar o no a determinats expositors.

El saló de la FP es prolongarà fins dissabte, compta amb 21 estands on són representades 25 famílias de formació i acollirà cinquanta activitats.