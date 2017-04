Les universitats demanen abaixar preus de matrícula i ser compensades per això

El president de la Conferència de Rectors (CRUE), Segundo Píriz, ha demanat aquest dijous d’equiparar a la baixa els preus de matrícula de les universitats públiques i que les comunitats autònomes les compensin per la pèrdua d’ingressos que això suposaria, per evitar que el sistema perdi qualitat.

En declaracions a la premsa, Píriz ha reconegut que aquestes taxes no han de ser idèntiques a tot Espanya, hi pot haver "petites diferències", però "no té cap sentit" que els alumnes arribin a pagar fins tres vegades més per la mateixa formació segons la comunitat on estudien.

Ha demanat que això es pugui arreglar "com més aviat millor, encara que no és fàcil"; ha afegit que no és un assumpte que s’estigui negociant amb el Govern, però ha constatat "sensibilitat" per part del Ministeri d’Educació.

Entre altres temes, ha esmentat el debat intern de la CRUE sobre la idea que les universitats voluntàriament poguessin implantar experimentalment un sistema de govern diferent basat en una autonomia més gran, que permetés una presa de decisions més àgils, encara que ha matisat que això necessitaria una reforma legislativa.

Quant al projecte de Pressupostos de l’Estat de 2017, Píriz ha dit que el capítol de beques generals s’ha mantingut, quan les universitats sempre han demanat que s’augmentin per als universitaris.

A Espanya, els recursos per a beques universitàries són la tercera part de la mitjana de l’OCDE en termes de PIB, ha argumentat.

Ha expressat l’esperançada que s’aconsegueixi, en el tràmit d’esmenes parcials dels pressupostos, que el pas de contractats doctors a professors titulars no computi dins de la taxa de reposició de docents funcionaris.

Preguntat per la nova prova final de Batxillerat, que donarà accés a la Universitat, el president dels rectors ha reconegut que s’ha fet un exercici de "sentit comú" per racionalitzar aquesta qüestió, acabar amb la incertesa i fer una cosa "molt semblant" a la selectivitat anterior.

Píriz ha participat avui en el congrés "La Universitat del demà", organitzat per CRUE i la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques (Creup).

En la seua intervenció, ha defensat un pacte per l’educació i la ciència que tingui en compte que el millor recurs i el prioritari d’un país és un capital humà ben format: una educació de qualitat, amb investigació i transferència de coneixement, el que requereix més inversió, amb un mínim que sempre es mantingui.

"Si volem tornar a basar el creixement econòmic en el maó, el resultat serà el mateix: un desastre", ha advertit.