Bassa anuncia 144 noves places en residències per a gent gran a Lleida

REDACCIÓ Actualitzada 21/04/2017 a les 18:38

La consellera ha inaugurat aquest divendres la residència i centre de dia de Balàfia

© La consellera Bassa, acompanyada per l'alcalde de Lleida i la resta d'autoritats. Lleonard Delshams © L'edifici de la nova residència Bassa II. Lleonard Delshams © L'acte d'inauguració de la nova residència Balàfia II. Lleoaard Delshams © Una de les sales de la nova residència. Lleonard Delshams







La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha inaugurat aquest divendres a Lleida la residència i centre de dia per a gent gran Balàfia II. L’equipament disposa de 60 places de residència assistida i 60 places més d'atenció diürna.



La consellera Bassa ha aprofitat la seua visita a Lleida per anunciar que el Govern preveu concertar 144 noves places en residències privades de la demarcació. Aquest increment ampliarà el número total de places a la capital del Segrià fins a les 600 i a tota la demarcació, fins a les 2.500.



Pel que fa a la nova residència de Balàfia, Bassa ha reconegut que no han estat tan "àgils" com haurien volgut en acabar el centre, ja que les obres es van iniciar el 2005. Tot i això, ha celebrat la seva inauguració. La consellera ha explicat que a Lleida un 19% de la població té més de 65 anys i que la prioritat del departament és l'autonomia de la gent gran.



L'equipament Balàfia II, construït en un terreny cedit per l'Ajuntament de Lleida, està gestionat per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha invertit 5 milions d’euros en la construcció d'aquest edifici de 3.700 metres quadrats de superfície.



El centre de dia, situat a la planta baixa de l’edifici, contra de dos sales d’activitats, zones de control i espais de menjador, a banda dels serveis de gimnàs, rehabilitació, metge, podòleg, perruqueria i sales de visita, que també són utilitzats per la resta d’usuaris de la residència.



En les quatre plantes superiors s’ubica el servei de residència assistida, amb dormitoris individuals i dobles, espais de menjador i zona d’estar, entre d’altres.



Durant l’acte d’inauguració, la consellera Dolors Bassa ha estat acompanyada per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; el delegat del Govern de la Generalitat, Ramon Farré, i el director territorial de Treball, Afers Socials i Famílies, Joan Santacana, entre d’altres autoritats.