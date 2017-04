Gairebé 400 interessats en dos dies a demanar ajuts al lloguer

Cues davant de l’Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge va registrar llargues cues ahir al matí de persones interessades a sol·licitar una ajut al lloguer, que convoca la Generalitat, però que gestiona l’ajuntament. En els dos primers dies de termini, l’oficina ha atès gairebé quatre-centes persones, encara que de moment només s’han formalitzat set peticions.

En concret, dimecres van ser 172 els interessats atesos i es va registrar una sol·licitud, i ahir van ser 208 i sis, respectivament. És habitual demanar informació en una primera visita sobre els requisits necessaris, per acabar formalitzant més tard la petició corresponent.

Poden sol·licitar aquestes subvencions els titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que no superi els quatre-cents euros i l’ajuda és del quaranta per cent de l’import del lloguer anual, amb un màxim de 2.400 euros per vivenda a l’any. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 19 de juny. L’any passat, l’Empresa Municipal d’Urbanisme va gestionar un total de 1.437 expedients, que es van traduir finalment en 1.083 ajuts.