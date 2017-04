El Govern anuncia que concertarà 144 places de geriàtrics privats a Lleida aquest any

La consellera Bassa diu que d’aquesta manera n’hi haurà 600 de públiques a la capital i 2.500 a la província || Inaugura el nou geriàtric i centre de dia de Balàfia, el tercer de la Generalitat a Lleida ciutat

La consellera de Treball, Assumptes Socials i Família, Dolors Bassa, va anunciar ahir que la Generalitat concertarà aquest any 144 places de les residències geriàtriques privades de la demarcació de Lleida, per la qual cosa les condicions i el preu d’aquestes passaran a ser la d’una de pública. Ho va explicar en la inauguració de la nova residència i centre diürn públics per a ancians de Balàfia, ubicat al carrer Vic i que disposa de 120 places (seixanta per a residents i seixanta més per al centre de dia). Actualment, compta amb quaranta residents permanents i 39 durant el dia.Els