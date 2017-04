La fira de promoció de la FP guanya adeptes

Tanca avui amb 16.000 visitants, mil més que l’any passat, i un repunt d’interès pels cicles de la branca industrial, motivat per les millors perspectives laborals

La fira Formació and Treball de promoció de la FP tanca després d’haver rebut 16.000 visitants, mil més que l’any passat, segons ha indicat l’alcalde i president de Fira de Lleida, Àngel Ros. Ha destacat que els àmbits que més interès han despertat han estat els d’estètica, tecnologies, hostaleria, mecànica i electrònica. Així mateix, el delegat d’Ensenyament, Miquel Àngel Cullerés, ha subratllat la presència en aquesta edició de més famílies interessades en conèixer les oportunitats que ofereix la Formació Professional per als seus fills. També ha explicat que repunta l’interès pels cicles de la branca industrial, motivat per la millora del context econòmic i la demanda de tècnics qualificats per part de les empreses. A més, ha remarcat la intenció d’Ensenyament de transformar el màxim de cicles al sistema dual, després de quedar demostrat que és un èxit a l’hora de la inserció laboral dels titulats.

D’altra banda, l’alcalde ha anunciat que l’ajuntament augmentarà de 50 a 75 el nombre d’alumnes de FP que acull en pràctiques. Actualment hi ha estudiants en escoles 'bressol' i l’àrea d’informàtica i telecomunicacions i s’ampliarà a l’àmbit sociocultural i l’assistencial. A més, el tinent d’alcalde Rafel Peris ha incidit que la fira inclou també el sector de l’ocupació, a més del de la formació, i ha afirmat que durant el certamen el servei d’intermediació laboral de l’Institut Municipal d’Ocupació ha organitzat una dotzena d’activitats en què han participat més de tres-centes persones. Ha precisat també que molts dels llocs de treball que gestiona l’IMO van lligats als sectors de la mecànica, la industria i la tecnologia.