L’edifici polivalent del campus de Cappont de la UdL acull aquest matí els exàmens, als que estan inscrits 161 persones

© Alumnes fent vui les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys.

L’edifici polivalent del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) acull aquest matí les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys, a les que estan inscrites 116 i 45 persones, respectivament. Les destinades a majors de 25 consten de dos fases, una de comuna amb quatre exàmens i una altra d’específica, que es farà dissabte vinent i en la qual s’examinaran de dos assignatures vinculades a l’opció d’accés triada. Els majors de 45, per la seua part, s’enfronten a a tres exàmens comuns i a una entrevista personal. En tota Catalunya hi ha 2.932 persones inscrites, un 2,95% menys que l’any passat. Els resultats es publicaran el 23 de maig.