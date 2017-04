Recollida ‘massiva’ de firmes demà pel referèndum

Participaran més de 200 voluntaris en les parades de Sant Jordi || La campanya seguirà després en línia i en diverses seus

Més de dos-cents voluntaris sortiran al carrer demà, Diada de Sant Jordi, tant a la capital com a la resta de la província per obtenir adhesions a la campanya per la celebració del referèndum vinculant per decidir el futur polític de Catalunya. Així ho va anunciar ahir l’equip de coordinació de la plataforma Terres de Lleida, format per Cristina Torrent, Joan Miquel Ballesté, Andreu Vàzquez i Cèlia Argilés, acompanyat per Francesc Pané, integrant de la comissió nacional del Pacte Nacional pel Referèndum. Torrent va indicar que no s’han fixat com a objectiu un nombre concret de firmes, sinó que plantegen una “recollida massiva” i argumenten que amb aquesta campanya atenen la “voluntat àmpliament majoritària de la ciutadania de decidir el futur polític del país en un procés democràtic”. Precisament, el Govern de la Generalitat va celebrar ahir un acte per escenificar el seu “compromís amb el referèndum” (vegeu la pàgina 20).

Els voluntaris seran a les parades que les entitats, institucions i formacions que donen suport al referèndum instal·laran al carrer amb motiu de la festivitat de Sant Jordi. Així mateix, en algunes poblacions com Tàrrega i Cervera s’instal·laran parades especialment destinades a recollir adhesions. Els impulsors de la campanya van destacar, no obstant, que la iniciativa s’estendrà més enllà del dia de Sant Jordi, de manera que els interessats a donar suport a la celebració del referèndum podran fer-ho fins al maig a les seus de l’Orfeó Lleidatà, l’Ateneu Popular de Ponent i Òmnium Cultural, així com via internet al web oficial del referèndum. A més, el sindicat agrari Unió de Pagesos ha posat les seues vint-i-cinc oficines a Catalunya a disposició de la campanya per recollir firmes des de Sant Jordi fins al 15 de maig.