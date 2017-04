Un mercat que s’esllangueix

Dotze de les trenta parades del mercat de Fleming estan tancades i els comerciants demanen dinamitzar-lo i millores || Sondeig de la Paeria per conèixer les propostes

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Dotze de les trenta parades del mercat municipal de Ronda-Fleming estan tancades i els paradistes reclamen mesures per dinamitzar l’equipament i atreure més clientela, sobretot jove, així com millores a l’equipament. “Les instal·lacions del mercat estan deteriorades, fa temps que demanem a l’ajuntament canviar el paviment, millorar la climatització i acabar d’una vegada amb els problemes de les goteres, que només van reparar parcialment. No podem permetre que es deixi morir al mercat”, explica Teo Comabella, president dels paradistes. També indica que estan pendents de negociar les condicions de la concessió de les parades, la vigència dels quals acaba el