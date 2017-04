Cicles de FP de la branca industrial tenen més ofertes de feina d’empreses que titulats

La fira de promoció de la Formació Professional tanca amb 16.000 visitants, mil més que l’any passat

La Formació Professional de la branca industrial té més ofertes de feina que titulats disponibles per cobrir-les. Així ho van assegurar responsables de cicles d’aquest àmbit presents a la fira de l’FP, que ahir va tancar després d’haver rebut 16.000 visitants, mil més que l’any passat, segons l’alcalde i president de Fira de Lleida, Àngel Ros. Actualment la inserció laboral d’aquests estudis voreja el cent per cent, van assegurar els docents, i van remarcar que si tinguessin més estudiants també trobarien feina. “Passa en totes les especialitats industrials”, van indicar, com fabricació mecànica, manteniment de fred i calor o indústries