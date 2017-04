Crema de matinada un restaurant abandonat a Balàfia

Sospiten que hi podria haver okupes, encara que no han trobat ningú

Els Bombers de la Generalitat han sufocat aquesta matinada un incendi en un restaurant abandonat de Balàfia, Cal Peret, ubicat a l’avinguda Alcalde Porqueres. Les flames han destruït tot l’interior de l’immoble, on se sospita que hi podria haver okupes, encara que ningú no ha resultat ferit en l’incident.

Els Bombers han rebut l’avís de l’incendi a les 3.30 hores. Vuit dotacions han treballat per apagar les flames, que han cremat taules, cadires, mobiliari i part de la instal·lació elèctrica. A les 4.00 hores els Bombers han donat l’incendi per controlat, però han treballat fins les 6.00 hores per remullar l’edifici.

Fonts de la Guàrdia Urbana han explicat que sospiten que hi podria haver persones okupant aquest edifici abandonat, malgrat que no han trobat ningú al seu interior durant les tasques d’extinció del foc.