Els lleidatans omplen els carrers de nou en un Sant Jordi que s’allarga tot el cap de setmana

Aquest diumenge han assistit massivament a comprar llibres de la mateixa forma que ho van fer ahir dissabte

Els lleidatans han sortit de nou massivament al carrer aquest matí per celebrar la festivitat de Sant Jordi en un dia pletòric en el que el temps ha acompanyat. Tal com ja van fer ahir dissabte, també aquest diumenge han omplert els carrers del centre de la capital lleidatana i de les principals localitats de Ponent per complir la tradició de comprar llibres i roses. D’aquesta forma, el que en principi podia semblar un proboema -que la festa hagi coincidit aquest any en diumenge, la qual cosa ha provocat que moltes persones hagin sortit de la capital- podria ser al final un avantatge perquè la Diada s’ha convertit en realitat en una festa de tot el cap de setmana i, en el cas de la capital, la sortida de molts lleidatans s’ha compensat amb la visita de moltes persones de localitats properes que han aprofitat el dia festiu per viure la festa a la ciutat.

Aquest matí s’han celebrat els actes típics d’aquest dia: la recepció d’autors a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la parada de la Paeria amb els contes d’Escata de Drac, el vermut literari promogut per la llibreria Punt de Llibre a la Rambla d’Aragó... Aquesta tarda hi haurà concert de la Banda Municipal a Sant Joan i sardanes al Pati de les Comèdies, entre altres activitats destacades a la capital. I per descomptat milers de persones passejant pels carrers a la ciutat i a les principals localitats de la província per comprar llibres i roses, una cosa que es repetirà durant la tarda i que ja es va produir durant tot el dia d’ahir.

Les vendes de llibres seguien aquest matí a bon ritme, amb els llibres de Bosch i Aramburu entre els més destacats en català i espanyol, respectivament, i amb 'Assassins de Ponent' entre els d’autors de Lleida.