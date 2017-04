“Un referèndum a Catalunya només provocaria frustració”

Patxi López defensa a Lleida la reforma de la Constitució i el model federal || Descarta un pacte previ amb Díaz o Sánchez

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’exlehendakari i aspirant a la secretaria general del PSOE, Patxi López, es va mostrar convençut en un acte de campanya a Lleida que aquest any no se celebrarà cap referèndum d’independència a Catalunya. “L’anunci d’un referèndum per sobre de la legalitat només debilita la democràcia i porta a frustracions. S’ha de parar abans que es produeixi el xoc de trens”, va indicar. En aquest sentit, va assenyalar que els referèndums que s’haurien de votar són els de la reforma de la Constitució i el d’un acord propi per a Catalunya, “que englobi els que pensen diferent”.López va tornar a descartar