Xandri aconsegueix 486 avals i Horcajada, 310

© A l’esquerra, Horcajada, i Xandri, tercera per la dreta.

La candidatura de la diputada al Parlament Marisa Xandri per presidir el PP a Lleida ha aconseguit 486 avals i 310 de la seua rival, l’exregidora a la Paeria María José Horcajada. La quantitat mínima d’avals necessaris per validar la candidatura per optar a substituir Dolors López era de setanta-cinc.

Xandri va afirmar que compta amb el suport de deu dels dotze presidents comarcals i va afegir que, “pel bé del partit”, espera un “gest” de l’altra candidatura per integrar-se i arribar al congrés provincial del partit del 3 de juny amb una d’única.

Per fer-ho, va dir estar disposada a negociar el “repartiment” de diferents llocs en la direcció del partit, però amb la “línia roja de la secretaria general”. De fet, ja va avançar que el seu secretari general serà Joan Simeón, regidor del Partit Popular a Mollerussa. En tot cas, estan previstes primàries el dia 16 de maig.