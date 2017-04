Les taxes són les mateixes que l’any passat, amb mensualitats de 90 euros i 120 euros el servei de menjador

La documentació per a les preinscripcions es pot presentar a les escoles bressol municipals, al web www.paeria.es/tramits o al servei d’educació de l’Ajuntament de Lleida (C/ Bisbe Torres, 2)

Les escoles bressol municipals de la ciutat de Lleida compten pel pròxim curs amb una oferta de 611 places per a nous inscrits, més 33 places als centres de la Generalitat. Aquest dijous 27 d’abril comença el període de presentació de sol·licituds, que finalitza el dia 16 de maig, i les matriculacions es realitzaran del 5 al 22 de juny.Les línies seran les mateixes que el curs passat, amb 1.036 places a la xarxa de les 18 escoles bressol municipals, i també es mantenen els horaris: de 9.00 a 16.30 hores, amb horari flexible d’entrada i sortida (8.00 i 17.30 hores) per facilitar la conciliació familiarEls preus de la mensualitat i del servei de menjador d’aquest any són iguals que l’anterior. La matrícula són 50 €, el servei educatiu 90 € (de setembre a juny) i el servei de menjador: 60 € al setembre, 120 € d’octubre a maig, 90 € al juny i 7,50 € al dia els alumnes que es quedin esporàdicament. Pel que fa a les bonificacions, per raons econòmiques o de situació familiar per a la matrícula i el servei educatiu poden ser del 25%, 50 % o del 75%.Els barems que regulen l'admissió també continuen igual que el passat curs, amb més puntuació amb germans escolaritzats, per proximitat al centre, per ser beneficiari de la renda mínima d’inserció i per discapacitat, malaltia digestiva o per família nombrosa, monoparental o d'acollida.