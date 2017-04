Un foc destrueix l’interior d’un restaurant abandonat a Lleida

Les flames es van declarar a la matinada i van cremar mobiliari i instal·lació elèctrica || Sospiten que hi podria haver okupes, encara que no van trobar-hi ningú

Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir a la matinada un incendi en un restaurant abandonat de Balàfia, Cal Peret, ubicat a l’avinguda Alcalde Porqueres. Les flames van destruir tot l’interior de l’immoble, on se sospita que hi podria haver okupes, encara que no es va trobar ningú a l’interior i no hi va haver ferits en l’incident.Els Bombers van rebre l’avís de l’incendi a les 3.30 hores. Vuit dotacions es van desplaçar al lloc per apagar les flames, que van cremar taules, cadires, mobiliari i part de la instal·lació elèctrica. A les 4.00 hores els Bombers van donar