Les escoles bressol de Lleida ofereixen 644 vacants

L’ajuntament de Lleida obrirà aquest dijous el període de preinscripció a les escoles bressol municipals, que aquest any ofereixen 644 vacants, tretze menys que el curs passat, amb un total de 1.036 places (hi ha gairebé quatre-cents nens que passen de curs i no s’hi han de tornar a inscriure). El termini per presentar la instància arriba fins al 16 de maig i el dia 23 es publicaran les llistes provisionals i se sortejarà el desempat perquè els nous alumnes puguin matricular-s’hi del 5 al 22 de juny.



L’alcalde, Àngel Ros, va destacar que l’ajuntament manté congelades les tarifes després de la rebaixa de l’any passat (50 euros de matrícula, 90 de mensualitat i 120 al mes per al menjador) i també manté l’horari flexible d’entrada i sortida a les escoles, que acullen nens des de les 08.00 fins a les 17.30 hores, a pesar que l’horari lectiu és de 09.00 a 12.00 i de 15.00 a 16.30 hores. Ros va ressaltar l’aposta de la Paeria per l’educació de qualitat, el “el vaixell insígnia de la qual” són les divuit escoles bressol municipals, a les quals s’afegeix l’única de la Generalitat de Catalunya, La Faldeta, ja que el procés de preinscripció es fa de manera conjunta. L’alcalde va reivindicar la universalització de l’educació entre els 0 i els 3 anys i va destacar que facilita la conciliació laboral i familiar.

Els criteris principals de prioritat són l’existència de germans al centre o de pares que hi treballin (40 punts); la proximitat del domicili del nen (de 10 a 30 punts); el fet de ser beneficiari d’una renda d’inserció (10), i el fet d’acreditar discapacitat (10).

Per tal de desempatar, es valoren les famílies nombroses o les monoparentals, la situació laboral dels pares i si el nen pateix malalties digestives cròniques.



