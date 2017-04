Lleida i Sort celebren el Dia de les Esquadres amb 295 distincions

Els Mossos d’Esquadra van celebrar aquest dilluns la seua festa a Ponent i al Pirineu, actes en els quals van entregar 295 felicitacions a agents, també d’altres cossos policials, així com a ciutadans i entitats. A Ponent, el Dia de les Esquadres es va tornar a celebrar a la Seu Vella, un acte que una vegada més va comptar amb un especial record per als dos agents rurals assassinats a Aspa el gener passat. Entre les felicitacions a civils, va destacar el reconeixement a un grup de professionals i alumnes de diversos instituts per la primera jornada sobre joves i ciberassetjament, així com a l’excap dels Mossos a Ponent, Josep Lluís Rossell. A Sort, l’acte va comptar amb la presència del director general de la policia catalana, Albert Batlle, i entre els reconeixements figuren els dels investigadors de l’estafa del cas Nadia.