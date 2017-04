Una casa de Boters s’ha d’enderrocar pel robatori de puntals a l’interior

El número 7 d’aquest carrer del Barri Antic, que estava desallotjat des del 2013 || La falta d’aquests reforços suposa un greu risc d’ensorrament sobre la via pública

L’actuació d’enderrocament d’aquestes dos estructures ha comptat amb un pressupost de 10.767,15 euros i ha estat encarregada a l’empresa B. Biosca, que és la mateixa que executa els treballs del pla de xoc per posar a punt les instal·lacions del parc de les Basses per al seu ús per part dels ciutadans, abans de treure a licitació la gestió del càmping i restaurant. Aquesta actuació té una envergadura molt més gran i un pressupost total de 120.000 euros. Se centra en la millora del control d’accés dels vehicles i l’aparcament, la millora de la seguretat viària, la rehabilitació de la