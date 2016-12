El sospitós de l'atemptat de Berlín mor en un tiroteig amb la policia a Milà

EFE Actualitzada 23/12/2016 a les 11:40

Un dels agents ha resultat ferit

Fotografia facilitada pel Ministeri gal d'Interior el 21 de desembre de 2016, que mostra al jove tunisià Anis Amri, de 24 anys Govern de França.

El tunisià de 24 anys sospitós de cometre l’atemptat de Berlín, Anis Amri, va morir aquest divendres després d’un tiroteig amb la policia italiana a la ciutat de Milà (nord), segons van informar els mitjans que van citar fonts de la investigació.



D’acord a les mateixes fonts, el suposat terrorista va arribar al barri milanès de Sesto San Giovanni a bord d’un tren procedent de França i, després de veure’s en un control policial, va treure la seua pistola i va obrir foc contra els agents, ferint un d’ells a l’esquena.



L’altre agent va respondre als trets del tunisià i el va matar.



Anis Amri està considerat el principal sospitós de l’atemptat al mercat nadalenc de Berlín en el qual van morir 12 persones i desenes van resultar ferides.



Es creu que Amri va desembarcar el 2011 a Itàlia com a immigrant, on va romandre a la presó durant quatre anys per delictes com amenaces, robatori i agressió.