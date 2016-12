Puigdemont crea el Pacte pel Referèndum per acordar una consulta amb l'Estat

24/12/2016

Liderat per un comitè de vuit membres amb exdiputats del PSC, ICV, ERC i CDC, entre els quals hi ha el lleidatà Francesc Pané

La cimera pel referèndum al Parlament. Colau, Forcadell i Puigdemont abans de l'inici de la cimera.





El Pacte Nacional pel Referèndum, constituït avui a l’auditori del Parlament, amb la presència del president català, Carles Puigdemont, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acordat impulsar una campanya estatal i europea per buscar adhesions a un referèndum pactat amb l’Estat.



Així ho ha explicat al terme de la reunió, de gairebé tres hores, Puigdemont, que ha destacat la "gran transversalitat i pluralitat" d’aquest pacte, la voluntat del qual és celebrar a Catalunya un referèndum "de manera acordada amb l’Estat espanyol", i que presentarà un manifest i promourà una campanya en el conjunt d’Espanya i en la resta d’Europa.



Més de 80 representants d’institucions, partits i entitats de la societat civil favorables al dret a decidir han participat en la cimera pel referèndum convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha encapçalat la taula presidencial flanquejat per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.



En la reunió, Puigdemont ha suggerit vuit noms per integrar una comissió executiva del pacte, a la qual es podran afegir altres persones pròximament: l’exdiputat del PSC Joan Ignasi Elena, l’exalcaldessa socialista de Badalona (Barcelona) Maite Arqué, l’exregidora del PSC a Barcelona Itziar González, els exdiputats d’ICV Francesc Pané i Jaume Bosch, l’exconsellera de CDC Carme-Laura Gil, l’exdiputada d’ERC Carme Porta i el director de les revistes Catalan International View i ONGC, Francesc de Dalmases