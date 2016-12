El rei critica a la CUP per cremar les seues fotos

Actualitzada 24/12/2016 a les 18:15

En el seu missatge de la Nit de Nadal crida als sobiranistes a no trencar Espanya

Felip VI durant el seu missatge de la Nit de Nadal.

El rei Felip VI, en el seu tradicional missatge de la Nit de Nadal, ha criticat la CUP per trencar i cremar la seua foto i ha afirmat que no són admissibles aquest tipus d’actituds ni comportaments. Al seu parer, aquests actes menyspreen els drets que comparteixen tots els espanyols per a l’organització de la vida en comú. "Vulnerar les normes que garanteixen la nostra democràcia i llibertat només porta, primer, a tensions i enfrontaments estèrils que no resolen res i, després, a l’empobriment moral i material de la societat".



Així mateix, ha fet una crida als sobiranistes catalans a "protegir el gran patrimoni en comú que compartim" i a respectar la Constitució per no trencar Espanya. El monarca s’ha referit també al diàleg que el Govern de Mariano Rajoy va oferir al de Carles Puigdemont, a qui ha dit que "és essencial de cara al futur l’entesa entre els grups polítics que permeti preservar i impulsar els consensos bàsics per al millor funcionament de la nostra societat”.



D’altra banda, el rei ha demanat d’acabar amb les desigualtats creades per la crisi, i va animar a fer un esforç per recuperar el nivell de vida perquè els joves tinguin un futur.