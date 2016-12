La CUP creu que "en dos o tres mesos" s'ha de donar per tancada la via pactada

Anna Gabriel afirma que llavors caldrà preparar un referèndum unilateral

La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha assenyalat avui que, si el Govern es nega a negociar la convocatòria d’un referèndum a Catalunya, "en dos o tres mesos" les forces sobiranistes han de donar per "tancada" la via pactada i preparar un referèndum unilateral.

En declaracions a la RAC 1, Gabriel ha subratllat que el compromís de buscar adhesions en el conjunt d’Espanya i d’Europa, sorgit de la cimera d’ahir del Pacte Nacional pel Referèndum, no ha de servir com "excusa" per "dilatar" la data del referèndum sobre la independència, que el Govern de Carles Puigdemont preveu convocar com molt tard el setembre de 2017.

Gabriel no ha posat en qüestió que ara s’obri un període per obtenir adhesions per a un referèndum pactat, però ha advertit que aquesta campanya no s’ha d’eternitzar, sinó que s’ha d’adaptar al calendari previst per Junts pel Sí i la CUP.

Segons Gabriel, "és molt probable que ben aviat hi hagi una negativa formal de l’Estat" al referèndum acordat, amb el que la CUP ja tindrà "suficient per dir: 'D’acord, fins aquí la via pactada'".

"Si tenim com a data màxima el mes de setembre, no és difícil pensar que en dos o tres mesos ha de poder tancar-se aquesta primera etapa i posar en marxa l’engranatge de la convocatòria del referèndum", ha recalcat Gabriel, que ha evitat plantejar un termini límit "taxatiu".

En un escenari de convocatòria de referèndum sense l’aval de l’Estat, Gabriel espera que l’espai polític dels "comuns", el principal cap visible dels quals és l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s’alineï amb l’independentisme.

Els "comuns", ha apuntat, "parlen molt de sobiranies", pel que segons el seu parer "seria contradictori que diguessin que som un país sobirà i en canvi diguessin que aquesta sobirania està subordinada a voluntats alienes".