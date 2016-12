Romeva: "El Govern no renuncia al referèndum unilateral si falla via pactada"

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Raül Romeva, ha assegurat aquest dissabte que el Govern "no ha renunciat" a convocar un referèndum sense l’aval de l’Estat en cas que fracassi la via pactada.

En declaracions a RAC 1, Romeva ha negat que la cimera d’ahir del Pacte Nacional pel Referèndum suposés un refredament del full de ruta del Govern, que preveu convocar un referèndum, amb o sense autorització de l’Estat, com a molt tard el setembre de 2017.

Romeva ha recalcat que continua vigent el lema "referèndum o referèndum" plantejat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el debat de la qüestió de confiança del mes de setembre passat.

"Com a Govern no hem fet cap altra cosa que explicar que som a l’escenari que el 2017 hi haurà o un referèndum o un referèndum", ha insistit.

Segons Romeva, el compromís de les forces sobiranistes per tornar a reivindicar ara un referèndum pactat amb l’Estat no impedeix que "alhora" el Govern tingui "preparat" un pla B per dur a terme la votació encara que no es pugui fer "de manera acordada".

"Estem treballant amb els dos escenaris", ha subratllat Romeva, que ha considerat "inevitable" resoldre l’assumpte amb la convocatòria d’un referèndum el 2017.

Mentre la portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha assenyalat que, si el Govern de l’Estat es nega a negociar la convocatòria d’un referèndum a Catalunya, "en dos o tres mesos" les forces sobiranistes han de donar per "tancada" la via pactada, Romeva ha evitat fixar terminis límit en aquest sentit.