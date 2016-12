El rei fa una crida als sobiranistes a no trencar Espanya i critica la CUP per cremar fotos seues

Transmet a Puigdemont que el diàleg, ofert per Rajoy, és essencial per al funcionament de la societat || Alaba el consens entre polítics per a la formació de govern després d’un any d’inestabilitat

El rei Felip VI va oferir aquest dissabte el seu tradicional missatge nadalenc, en què va fer una crida als sobiranistes catalans a “protegir el gran patrimoni en comú que compartim” i a respectar la Constitució per no trencar Espanya.

El monarca es va referir també al diàleg que el Govern de Mariano Rajoy va oferir al de Carles Puigdemont, a qui va dir que “és essencial de cara al futur que l’entesa entre els grups polítics permeti preservar i impulsar els consensos bàsics per al millor funcionament de la nostra societat”.



“Vivim amb l’esperança de la recuperació que ja hem iniciat i que aquesta es consolidi”

El rei va fer un especial incís en la polèmica amb la crema i ruptura de fotos per part de la CUP de la seua imatge i va expressar que no són admissibles aquest tipus d’actituds ni comportaments. Al seu parer, aquests actes menyspreen els drets que comparteixen tots els espanyols per a l’organització de la vida en comú. “Vulnerar les normes que garanteixen la nostra democràcia i llibertat només porta, primer, a tensions i enfrontaments estèrils que no resolen res i, després, a l’empobriment moral i material de la societat.”

Va insistir en el respecte a la llei i que aquesta serveixi “per construir i no destruir, engrandir i no empetitir, enfortir i no debilitar”, en al·lusió al procés a Catalunya i al referèndum que el Govern convocarà per al setembre del 2017.

Va assegurar que ha arribat el moment de “pensar en l’Espanya que volem per a les pròximes dècades, que serà la dels nostres joves d’avui, i de forjar-la amb solidesa. I per a això, hem de concentrar les nostres energies a mirar cap al món que ens envolta, i adonar-nos justament de per on va”.

D’altra banda, Felip VI va lloar que, després de gairebé un any en funcions, els grups polítics s’hagin posat d’acord per formar govern, sobretot en relació amb el PSOE.

Va dir que és important que els ciutadans recuperin la serenitat després de superar una complexa situació política i que puguin tenir la tranquil·litat necessària per poder portar a terme els seus projectes de vida.

El monarca va reconèixer que hi ha al davant grans desafiaments polítics, socials o en matèria de desenvolupament i seguretat, per exemple.

“Vivim una nova realitat que ha canviat la manera de comunicar-nos i relacionar-nos entre nosaltres; de rebre informació necessària per formar la nostra opinió i prendre decisions; que s’ha introduït en les nostres empreses, a les nostres fàbriques i en les nostres indústries, transformant els processos productius i els llocs de treball, tal com els coneixíem. Fins i tot està transformant els nostres col·legis, universitats i centres de formació”, va destacar el monarca espanyol.

El monarca va demanar seguir mirant cap endavant construint Espanya però també Europa, després dels sacrificis duts a terme pels ciutadans durant la crisi. “Hem d’esforçar-nos, pas a pas, dia a dia i amb esperit positiu, perquè la prosperitat i el benestar siguin la base d’una convivència il·lusionada”. “Vivim amb l’esperança de la recuperació que ja hem iniciat. Tots desitgem que aquesta recuperació es consolidi, que ens permeti a més crear molta més ocupació i de qualitat, i també corregir tant les desigualtats derivades d’una crisi tan profunda com la que hem viscut, com enfortir, en general, la nostra cohesió social, que és una garantia per assegurar l’estabilitat i l’equilibri de la nostra societat”, va dir.

En aquest sentit, Felip VI va afirmar que “és molt important per a tothom que moltes famílies puguin recuperar el seu nivell de vida i que els joves puguin tenir oportunitats de futur, d’il·lusió, de confiança; que sobretot les persones més desfavorides i més vulnerables tinguin la certesa que no es quedaran en solitud en el camí que Espanya ha de recórrer al segle XXI”.

“Perquè ara és el moment de pensar en l’Espanya que volem per a les pròximes dècades, que serà la dels nostres joves d’avui, i de forjar-la amb solidesa. I per a això, hem de concentrar les nostres energies a mirar cap al món que ens envolta, i adonar-nos justament de per on va”, va concloure