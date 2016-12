El Govern dóna suport a Coma i denuncia un "vergonyant calendari judicial" per al 2017

EFE Actualitzada 27/12/2016 a les 18:35

El regidor de la CUP a Vic ha estat detingut pels Mossos acusat d’un presumpte delicte d’incitació a la sedició en un ple municipal

Neus Munté i Santi Vila a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Govern de la Generalitat

La consellera de la Presidència, Neus Munté, s’ha solidaritzat aquest dimarts amb el regidor de la CUP a Vic (Barcelona) Joan Coma, detingut pels Mossos d’Esquadra, i ha acusat el Govern de l’Estat de preparar per al 2017 un "vergonyant calendari judicial".



Coma, acusat per la fiscalia d’un presumpte delicte d’incitació a la sedició en un ple municipal, es va negar a declarar davant de l’Audiència Nacional el passat octubre quan va ser citat per això, que ha portat a la posterior ordre de detenció.



Després de la reunió d’avui del Govern, Munté ha acusat al Govern central de seguir "obstinat en la judicialització constant" de la política, pel que "acaba l’any igual que el va començar" i "prepara per al 2017 un vergonyant calendari judicial".



Munté ha defensat que tothom "es pugui expressar amb la màxima llibertat", ja siguin regidors de la CUP, com a Coma, o els investigats de l’anterior Govern per la consulta del 9N de 2014 o altres actes electes sobiranistes.



Davant de les protestes de la CUP que havien motivat altres detencions de membres de l’esquerra independentista catalana en mans dels Mossos, Munté ha insistit que la policia catalana no té "cap marge de maniobra possible" ja que actua com a policia judicial.



D’altra banda, sobre l’actitud que pugui tenir Coma davant del jutge, Munté ha subratllat que "declarar o no davant d’un tribunal és una decisió molt personal de cadascú".



El Govern "respecta els qui davant d’un tribunal han defensat la seua posició", però "també estan en el seu dret les persones que opten per no declarar".