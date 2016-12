Joan Coma queda en llibertat i la Fiscalia demana la retirada del seu passaport

EFE Actualitzada 28/12/2016 a les 13:24

El fiscal ha demanat al jutge Ismael Moreno que retiri el passaport al regidor de la CUP Joan Coma després de declarar com a investigat per un delicte d’incitació a la sedició per les seues paraules en un ple de l’Ajuntament de Vic (Barcelona), segons ha informat el seu advocat, el diputat Benet Salellas.



Una vegada ha acabat la declaració de Coma davant del jutge, que ha estat posat a disposició de l’Audiència Nacional després de ser detingut ahir per no haver acudit a una citació de Moreno, l’advocat ha explicat els periodistes que quan ha finalitzat el fiscal ha demanat aquesta mesura cautelar i ara el jutge ha de decidir sobre ella.



El regidor, ha relatat Salellas, ha respost a les preguntes del jutge durant el seu interrogatori, part del qual ha versat la frase "per fer una truita cal trencar els ous", que va pronunciar en un ple municipal.



El fiscal li ha preguntat si aquesta expressió significava que calia utilitzar la violència i, segons el seu advocat, Coma ha indicat al jutge que aquestes paraules expliquen "la seua posició de legitimació de la desobediència civil com un instrument democratitzador i de canvi social".



En la segona part de la declaració, ha dit el lletrat, el fiscal li ha preguntat per què no havia comparegut quan va ser citat|esmentat a l’octubre i si va ser una qüestió de si Coma reconeix o no els tribunals espanyols.



El regidor ha explicat al jutge, segons el seu advocat, que "no era un problema específic dels tribunals espanyols, sinó que no compareixeria davant de cap tribunal que no reconegués els drets polítics mínims i que entenia que el procediment contra ell era d’un tribunal que no estava reconeixent-los drets polítics mínims".



Segons el parer de Coma, en aquesta causa s’han "trepitjat" aquests drets polítics i per això el regidor no entén que el tribunal estigui legitimat ni tingui autoritat.



Salellas ha explicat que s’ha oposat a la mesura cautelar de retirada del passaport perquè "a Joan Coma no li han portat de l’estranger, l’han portat detingut des de l’Ajuntament de Vic on ell treballa de forma pública".



Moreno va citar a Coma el passat 24 d’octubre com investigat després de fer una crida en un ple municipal de Vic a desobeir resolucions del Tribunal Constitucional relacionades amb el procés independentista, però el regidor no va comparèixer davant de l’Audiència Nacional, la qual cosa va portar a la posterior ordre de detenció.