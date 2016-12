Treuen el passaport a l'edil de la CUP Joan Coma, que continuarà "desobeint"

EFE Actualitzada 28/12/2016 a les 18:29

El jutge de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha retirat el passaport al regidor de la CUP Joan Coma després de la seua detenció aquest dimarts per no acudir, imputat de sedició, a declarar davant del magistrat, una "lògica desobedient" que ha anunciat que continuarà aplicant.



Coma va ser arrestat dimarts a la localitat barcelonina de Vic per no haver comparegut davant de Moreno el passat 24 d’octubre imputat d’un delicte d’incitació a la sedició i avui ha estat posat a disposició del jutge.



En declaracions als periodistes a la seua sortida del tribunal, on s’han concentrat diverses desenes de persones per solidaritzar-se amb ell, Coma ha demanat "mobilització" a tot Espanya per "fer-li front a un Estat antidemocràtic" amb institucions "totalment anacròniques, com el tribunal d’ordre públic aquí davant: l’Audiència Nacional".



Moreno ha pres declaració a Coma durant una hora i després l’ha deixat en llibertat, però amb la mesura cautelar, que ha demanat el fiscal, de treure-li el passaport per assegurar la seua compareixença en cas de tornar a ser citat.



El regidor havia estat citat pel jutge l’octubre per les seues paraules en un ple de l’Ajuntament de Vic, on va fer una crida a desobeir resolucions del Tribunal Constitucional relacionades amb el procés independentista.



A les portes de l’Audiència, l’edil ha afirmat, en relació amb possibles noves citacions, que continuaran aplicant la seua "lògica desobedient per aconseguir el dret a autodeterminar-nos lliurement".



Coma ha defensat el seu dret a "exercir la desobediència davant de qualsevol llei injusta" de manera "no-violenta" i ha explicat que així s’ho ha fet arribar al jutge Moreno.



"El que s’ha evidenciat avui aquí, i en el marc del debat polític que hi ha a Catalunya, és que estem davant d’un Estat d’un caràcter altament antidemocràtic" i "superar aquest estat actual" no depèn sol dels independentistes, sinó "sobretot" dels no independentistes de tot Espanya.



El regidor, que ha estat rebut per diputats i senadors de la CUP i ERC amb aplaudiments i un cartell amb el lema ni un pas enrere," ha opinat que "tots els pobles d’Espanya han de mobilitzar-se una vegada per sempre per acabar amb l’actual regressió antidemocràtica que està vivint l’Estat espanyol".



"Què és això de defensar la unitat d’Espanya en un jutjat, ancant un càrrec electe durant hores per decidir que podia sortir?", s’ha preguntat llavors, i ha afegit que això no és el que vol la població espanyola: "Jo he parlat amb gent més enllà de l’Ebre i a ningú no li agrada aquesta situació".



En la interlocutòria de llibertat, el jutge Moreno destaca que Coma va poder cometre un delicte de provocació a la sedició quan en el ple va cridar a desobeir el Constitucional amb les paraules "nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous", i avui el fiscal li ha preguntat què volia dir amb aquesta expressió.



L’investigat li ha respost, segons el seu advocat, que obeeix a aquesta defensa de la desobediència civil com a forma de lluita, i també ha deslegitimat la competència de l’Audiència Nacional per ser un tribunal que no reconeix els drets polítics.



El jutge Moreno explica a l'auto que l’investigat, malgrat tenir residencia i arrelament en territori espanyol, es va negar a comparèixer a la crida judicial, per la qual cosa es va haver d’acordar la seua detenció i posada a disposició del magistrat.



Estima així pertinent la retirada del passaport per evitar la seua possible sortida d’Espanya cap a països de fora de la Unió Europea, on es dificultaria, diu, la seua posada a disposició judicial en l’hipotètic cas que incomplís la seua obligació de comparèixer quan fos requerit.



Això ho assenyala el jutge tenint en compte la negativa expressa i pública de Coma a complir la citació de compareixença davant el jutjat i de les seues manifestacions relatives a no reconèixer els tribunals quan consideri que no respecten els drets polítics dels pobles, així com a no complir les lleis que cregui injustes i que suposin un obstacle a les seues propostes de separació de Catalunya.