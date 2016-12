Junts pel Sí i CUP pacten la llei de la desconnexió

Per emparar el referèndum i la República catalana

Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han anunciat aquest dijous, a través d’un comunicat, que han assolit "un acord polític global" sobre la llei de transitorietat jurídica, que ha d’emparar el referèndum el 2017 i permetre desconnectar la "República" catalana del marc legal espanyol.

La llei de transitorietat jurídica -que és una de les tres lleis de desconnexió de l’Estat, juntament amb la d’Hisenda pública i la de Seguretat Social catalana- defineix Catalunya com una "República de dret, democràtica i social".

Les forces independentistes han evitat revelar encara el contingut del text acordat, conscients de la seua previsible impugnació davant del Tribunal Constitucional (TC), que divendres passat va anul·lar la creació de les tres ponències conjuntes del Parlament impulsades per JxSí i la CUP per a elaboren les tres lleis de desconnexió, a l’estimar els recursos d’empara presentats per Ciutadans i el PSC.